شاهد: حزب الله يقصف حيفا برشقة صاروخية وإنذار إسرائيلي بإخلاء 20 بلدة جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الجمعة، قصف منطقة الكريوت في ضواحي حيفا شمالي إسرائيل، برشقة صاروخية.

جاء ذلك في بيان للحزب، أكد فيه أن القصف جاء “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وانطلقت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بعدما رصد جيش الاحتلال 10 صواريخ قادمة من لبنان.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة سقوط صواريخ حزب الله في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل، ومشاهد أخرى لاعتراض بعضها من قبل القبة الحديدية.

وتقع مدينة حيفا على بعد 40 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية، وتعتبر من بين أهم المراكز الصناعية والتجارية في إسرائيل بفضل مينائها التجاري على البحر المتوسط.

إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات في جنوب لبنان وإصابة عمال إنقاذ

على الجانب المقابل، كشف مصدر أمني لبناني لرويترز، أن غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية من بيروت أصابت 3 من عمال الإنقاذ، زاعمًا أنهم على صلة بحزب الله اللبناني.

وفي إطار الاجتياح البري الإسرائيلي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة، إن الجيش أنذر سكان أكثر من 20 بلدة أخرى في جنوب لبنان بضرورة إخلائها على الفور “لقربها من أهداف تتبع حزب الله”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية “محدودة” في جنوب لبنان لمهاجمة أهداف لحزب الله؛ مما تسبب في نزوح الآلاف من مناطق جنوب لبنان.