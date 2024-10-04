سياسة|تركيا

شاهد: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور بإسطنبول

إرسال 4 زوارق إنقاذ سريعة

اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في تركيا
اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في تركيا (الأناضول)
4/10/2024-|آخر تحديث: 4/10/202404:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اصطدمت سفينتا شحن، أمس الخميس، قبالة ساحل أسكودار بمضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية.

وكانت سفينة شحن تحمل اسم “AYED 1” طولها 80 مترا، تبحر من مدينة باطوم الجورجية إلى السعودية قد اصطدمت بأخرى اسمها “BUNUN ACE” طولها 180 مترا كانت في طريقها من إسبانيا إلى جورجيا.

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وأرسلت المديرية العامة لأمن السواحل التركية 4 زوارق إنقاذ سريعة إلى مكان الحادث ليتم سحب السفينتين إلى أحد الموانئ في منطقة آهركابي على المضيق.

“التدخّل في الوقت المناسب”

بدورها، أصدرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية بيانا بشأن الحادث قالت فيه إنه بفضل مناورة القبطان المرشد في “BUNUN ACE” والتدخل في الوقت المناسب لزورق الإنقاذ تم منع السفينة من الاصطدام بالرصيف.

وأضافت أن فرق أمن السواحل تمكنت من إرساء السفينتين بأمان في أحد موانئ منطقة آهركابي على المضيق.

وذكرت المديرية العامة أن الحادث لم يتسبب في خسائر في الأرواح أو أي تلوث بحري، واقتصر الأمر على أضرار في السفينتين.

المصدر : الأناضول

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