شاهد: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور بإسطنبول

اصطدمت سفينتا شحن، أمس الخميس، قبالة ساحل أسكودار بمضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية.

وكانت سفينة شحن تحمل اسم “AYED 1” طولها 80 مترا، تبحر من مدينة باطوم الجورجية إلى السعودية قد اصطدمت بأخرى اسمها “BUNUN ACE” طولها 180 مترا كانت في طريقها من إسبانيا إلى جورجيا.

وأرسلت المديرية العامة لأمن السواحل التركية 4 زوارق إنقاذ سريعة إلى مكان الحادث ليتم سحب السفينتين إلى أحد الموانئ في منطقة آهركابي على المضيق.

Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden gemi ile İspanya’dan Batum’a giden gemi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü •⁠ ⁠Çarpışma anı kameralara yansıdı

•⁠ ⁠Gemiler Ahırkapı Demir Bölgesi’ne demirletildi https://t.co/4OeFqieFIt pic.twitter.com/KMU5CUZtk4 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 3, 2024

“التدخّل في الوقت المناسب”

بدورها، أصدرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية بيانا بشأن الحادث قالت فيه إنه بفضل مناورة القبطان المرشد في “BUNUN ACE” والتدخل في الوقت المناسب لزورق الإنقاذ تم منع السفينة من الاصطدام بالرصيف.

وأضافت أن فرق أمن السواحل تمكنت من إرساء السفينتين بأمان في أحد موانئ منطقة آهركابي على المضيق.

وذكرت المديرية العامة أن الحادث لم يتسبب في خسائر في الأرواح أو أي تلوث بحري، واقتصر الأمر على أضرار في السفينتين.