شقيق “عبد العزيز صالحة” صاحب أشهر صورة في انتفاضة الأقصى يروي قصة استشهاده (فيديو)

استشهد الأسير الفلسطيني المحرر عبد العزيز صالحة في قصف للاحتلال على خيام بدير البلح جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، تاركًا وراءه إرث من المقاومة التي تجلت في صورته الشهيرة خلال الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) حينما كان شابًا صغيرًا.

وفي عام 2000، وأمام مركز للشرطة ظهر عبد العزيز بكفيه الملطخة بدماء جنديين إسرائيليين من نافذة مبنى الشرطة وأمام تجمع كبير من الفلسطينيين المتلهفين للانتقام، في مشهد لن يغادر أذهان العرب أبدًا.

والتقت الجزيرة مباشر، بطاهر أبو صالحة شقيق الشهيد عبد العزيز، ليتحدث عن أخيه الذي استشهد في قصف إسرائيلي في قطاع غزة بعد 43 عامًا عاشها وهو يقاوم الاحتلال.

“الحلم الذي سُرق”

وقال طاهر، إن أخاه تعرض للاعتقال في عام 2000 وقضى 11 عامًا في سجون الاحتلال ظلما وزورا ثم أُفرج عنه في صفقة “جلعاد شاليط”، وبعد 24 سنة من الحادثة ارتقى شهيدًا.

وأضاف أبو صالحة “حتى بعد الإفراج عنه وإبعاده لغزة لم يكفّ الاحتلال عن مضايقتنا، حيث اعتقلوا شقيقي وشقيقتي وابني بسبب اتصالنا فيه، فالإسرائيليون منعونا حتى من التواصل اللفظي مع عبد العزيز”.

وكشف طاهر عن الحلم الذي سُرق من عبد العزيز “كان لديه 3 أطفال، وكان يحلم بالسفر لتركيا أو أي دولة ثانية معهم ليكمل دراسته ويحصل على الدكتوراة لكن الاحتلال منعه من تحقيق أمانيه”.

استشهاد الأسير المُحرر عبد العزيز صالحة صاحب الصورة الأشهر في الانتفاضة الثانية جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/J9wq5BXkoN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2024

كواليس الصورة الأشهر

من جهته، تحدّث المصور الصحفي الفلسطيني، جمال العاروري، عن كواليس أشهر صورة في الانتفاضة الثانية والتي كان بطلها عبد العزيز صالحة، قائلًا “شاهدت تجمعًا كبيرًا أمام مبنى الشرطة الذي قتل فيه جنديين للاحتلال، وكان ممنوع على الصحفيين الدخول للمنطقة بسبب منع المقاومين للتغطية الإعلامية، لكنني وثّقت قصف المركز”.

والشهيد صالحة، هو أحد مبعدي صفقة وفاء الأحرار لغزة، من دير جرير شرق رام الله، وقد شارك، على حد قوله، بقتل جنديين إسرائيليين في مركز شرطة في رام الله عام 2000 في بداية الانتفاضة الثانية.

وعلى إثر هذه الواقعة، اعتقلت قوات الاحتلال صالحة، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ليتم الإفراج عنه في عام 2011، ضمن صفقة “وفاء الأحرار”، التي أُبرمت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.