كان ممرا لآلاف الفارين من الحرب.. ضربة إسرائيلية تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا (شاهد)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارة على منطقة “المصنع” بشرق لبنان، التي تضم المعبر الحدودي مع سوريا؛ مما أدى إلى قطع الطريق الدولي وتوقّف العمل بالمعبر.

وقال وزير النقل والأشغال علي حمية، إن “الطريق الذي يعد ممرًّا رئيسيًّا للحاجيات الإنسانية ولعشرات الآلاف من اللبنانيين إلى سوريا بات مقطوعًا بعد الغارة الإسرائيلية”.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض أربعة أمتار.

ادعاءات إسرائيلية ونفي لبناني

وجاء استهداف المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين غداة اتهام الجيش الإسرائيلي حزب الله بنقل “وسائل قتالية حساسة” لاستخدامها في جنوب لبنان، محذّرًا من أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب”.

ونفى حمية في مؤتمر صحفي الخميس “الادعاءات” الإسرائيلية، مؤكدًا أن جميع المعابر البحرية والجوية والبرية ومنها معبر المصنع “توجد عليها الأجهزة الأمنية اللبنانية” وتخضع الشاحنات التي تمر عبرها “لرقابة” من قبل الأجهزة المعنية.

ودفع العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول أكثر من 310 آلاف شخص إلى العبور إلى سوريا، وفق السلطات اللبنانية، عبر معبر المصنع، المعروف باسم جديدة يابوس من الجانب السوري.

واستهدفت إسرائيل مرارًا في الأيام الأخيرة مواقع في الجانب السوري من المعبر. وأدّت إحدى غاراتها الأربعاء على منطقة المزة في دمشق إلى اغتيال حسن جعفر قصير، وهو صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل أيضًا بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قبل أسبوع.

وكثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هربًا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.