لأول مرة منذ شهرين.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ نحو شهرين، وأفادت القناة (12) الإسرائيلية أنه “بعد انقطاع، انطلقت صفارات الإنذار بالمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة“.

وأضاف جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار دوت في موقع “العين الثالثة” ومستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة جنوبي الأراضي المحتلة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين أطلقا نحو غلاف غزة، مشيرة إلى أنه تم اعتراض أحدهما، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

ومن جانبها، قالت كتائب (الشهيد أبو علي مصطفى) إنها استهدفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية، ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن 1974 شهيدا و9384 جريحا، وفق أرقام وزارة الصحة اللبنانية.