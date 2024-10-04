“ما فينا نوقف”.. صيادو جنوب لبنان في مواجهة خطر مضاعَف بعد التصعيد الإسرائيلي (شاهد)

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية في لبنان، يعاني صيادو جنوب البلاد من خطرٍ مضاعف، فمع كل طلعة إلى البحر، يخيم عليهم هاجس القصف الذي قد يصيبهم في أي لحظة.

ويشعر هؤلاء الصيادون بأنهم في خط المواجهة، بين رغبتهم في توفير لقمة العيش لعائلاتهم، وبين الخطر المحدق بهم.

“ما فينا نوقف”

يقول صياد من مدينة صيدا بالجنوب اللبناني -رفض ذكر اسمه- “الواحد عم يظهر من بيته الله أعلم إذا بيرجع ولّا لا، يعني شي إجرامي عم يصير بحقنا نحن البحرية”.

وتابع “نحن بالذات خائفون من البوارج الحربية زي الليلة كانت البوارج تضرب على البر، لكن ما فينا نوقف، كل واحد منا عنده عائلة، أربعة أو خمسة أولاد، مفيش حدا مهتم فينا، والأسماك قليلة”.

“شو بدنا نعمل؟”

أما حسن شعبان، وهو صياد آخر من مدينة صيدا، فعبّر عن مخاوفه المتزايدة كذلك، قائلًا “أكيد خائفين، الجيش كمان هون مش عم يسمح لنا نصطاد بحرّية، عم يعطونا وقت محدود نطلع فيه حتى ندبر معيشتنا”.

وتابع “تعرف، كل بيت صار فيه 10 إلى 15 عائلة، كل النازحين عنا صارت بصيدا القديمة مليانة، كل أهالينا من صور ومن هون ومن هون كله عنا هون موجود بصيدا القديمة، بس شو بدنا نعمل؟”.

وختم “بدنا نعيش يا خي، يعني عم نظهر تحت القصف يعني الليلة كانت حازمة كثير”.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هربًا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام.