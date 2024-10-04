“هبطنا الآن”.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مطار بيروت رغم التصعيد الإسرائيلي (فيديو)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة بيروت، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتكثيف الهجمات عليه منذ نحو أسبوعين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لرويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلًا.

“هبطنا الآن في مطار بيروت”

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الوزير عباس عراقجي وصل مطار رفيق الحريري الدولي بطائرة إيرانية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تدوينة على منصة إكس “هبطنا الآن في مطار بيروت الدولي”.

وقال المتحدث “وفدنا الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية السيد عراقجي يضم اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، وسيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين الرفيعي المستوى”.

وأكد إسماعيل بقائي أن “موقف إيران في التضامن مع الشعب اللبناني الباسل، ثابت” مشددًا أن على المنطقة بأكملها “تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا”.

زيارة بعد الرد الصاروخي

وقال إسماعيل بقائي، إن الزيارة تتضمن تقديم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان، ضمن المساعدات الإنسانية الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني بعد الرد الصاروخي الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

إسرائيل تهدد بضرب طائرة إيرانية

والأسبوع الماضي، هددت إسرائيل بضرب طائرة مدنية إيرانية كانت متجهة إلى مطار بيروت، وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أن الجيش “لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله” بما في ذلك نقلها عبر مطار بيروت.

وصباح يوم السبت الماضي، اخترق الجيش الإسرائيلي، ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي، وهدّد باستهداف طائرة مدنية إيرانية عند هبوطها في المطار.

وأوعز وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية إلى مطار رفيق الحريري الدولي اللبناني، بأن يطلب من الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة إلى المطار، عدم الهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية.

ونفى الوزير، المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام مطار بيروت الدولي لإيصال أسلحة إلى حزب الله، وقال إنّ المطار مدني بامتياز، وإن حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصرًا.