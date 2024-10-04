واشنطن تعلق على تصريحات وزير لبناني كشف قبول حسن نصر الله وقف إطلاق النار

ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن حكومة بلاده “لم تكن على علم” بقبول الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عرض وقف إطلاق النار قبل أن تغتاله إسرائيل.

وعند تذكير ميلر، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بتصريحات وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب بأن “نصر الله قبل خطة وقف إطلاق النار”، قال ميلر “إذا كان هذا صحيحًا، فلم يتم إبلاغنا به بأي شكل من الأشكال”.

“لم نتلقَّ أي رسالة”

وأضاف “لا أعرف ما إذا كان قد قبِل أم لم يقبل، أو أخبر أي شخص داخل لبنان”، موضحًا أنه “من المحتمل” أن يكون هذا شيئًا لم يعلموا به، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تواصلت عدة مرات مع حزب الله لنقل مقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار.

وتابع “أعتقد أن جميع الأطراف كانت على علم جيد بالمقترحات التي سنطرحها”، لكنه استدرك قائلًا “في تواصلنا مع حزب الله، لم نتلقَّ أي رسالة مفادها أن حزب الله قبِل أو سيقبل مقترحنا، أو أن نصر الله نفسه قبِل”.

وذكر الوزير اللبناني بوحبيب في مقابلة مع قناة “سي إن إن” الأمريكية أن نصر الله قد قبل وقف إطلاق النار.

وقال بو حبيب “لقد وافق نصر الله، ووافق لبنان على وقف إطلاق النار، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله، وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث”.

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN موافقة #حسن_نصرالله على وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل يوم من اغتياله https://t.co/zUBJb7vb0r@amanpour pic.twitter.com/6598Lhs1w7 — CNN بالعربية (@cnnarabic) October 3, 2024

وكان اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت قد تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأفاد أن الولايات المتحدة وفرنسا أبلغتا لبنان بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد اغتيل بغارات جوية من الجيش الإسرائيلي على بيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.