31 عملية لحزب الله ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس.. تعرف إليها (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ 31 عملية يوم الخميس ضد القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في جنوب لبنان، بالإضافة لقصف مواقع عسكرية داخل إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان، إن عدد العبوات الناسفة التي فجرها بالقوات الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، الخميس فقط، كانت 4 عبوات، مؤكدًا أنها أوقعت “خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو”.

وأكد الحزب، نقلًا عن مصادره الميدانية والأمنية، أن عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال من ضباط وجنود في مواجهات اليوم بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.

ونشر حزب الله مشاهد، الخميس، قال إنها لاستهداف قاعدة “غليلوت” ومقر الموساد شمال تل أبيب، وهي عملية كان قد نفذها الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العمليات يوم الخميس، بحسب بيانات حزب الله:

1- استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة دقيقة.

2- استهداف تحركات لقوات الاحتلال في مستوطنة مسكاف عام بِصلية صاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- عند محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر مقاتلو المقاومة الإسلامية عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة.

4- استهداف تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخية.

5- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة كفر جلعادي بصلية من صواريخ فلق.

6- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق.

7- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في حرش مسكفعام بصلية صاروخية.

8- تصدّى مقاتلو المقاومة الإسلامية لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.

9- استهداف تجمع لقوات الاحتلال بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.

10- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.

11- استهداف تجمع لقوات الاحتلال قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية.

12- استهداف تحرك لقوات الاحتلال في موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

13- استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.

14- تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

15- عند محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مقاتلو المقاومة الإسلامية عبوة “سجيل” بالقوة المتقدمة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

16- استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

17- استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق مستوطنة سعسع بصاروخ فلق.

18- استهداف تجمع لقوات الاحتلال غرب مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

19- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة شوميرا بصاروخ فلق.

20- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة البصة بصلية صاروخية.

21- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

22- استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجّه.

23- استهداف تجمع لجنود الاحتلال في منطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية بصلية صاروخية.

24- استهداف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا بصلية صاروخية.

25- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية.

26- استهداف موقع ومستوطنة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق.

27- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

28- استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

29- استهداف منطقة الثغرة وخلة المحافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية بصلية ‏صاروخية.

30- استهداف موقع البغدادي بصلية صاروخية.

31- إطلاق صلية من صواريخ فادي “2” استهدفت قاعدة “ناشر” شرق حيفا.