“أنا حي بدي أصلي المغرب”.. مشهد لافت لطفل جريح بعد نجاته من القصف في غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لردّ طفل فلسطيني من غزة بعد نجاته من قصف إسرائيلي أثناء نقله إلى مستشفى العودة شمالي القطاع، لعلاجه من إصابته.

وبينما كان المسعفون يحملون الطفل المصاب إذا هو يردد “أنا حي بدي أصلي المغرب”.

“بدي أصلي المغرب”

وأضاف “ربنا أبقاني حي علشان أصلي المغرب.. راح عليّ العصر يروح عليّ المغرب؟ بدي أصلي المغرب”.

وعندما حاول المسعفون علاجه أشار إلى مكان إصابته مستفسرا منهم “خطيرة؟” فرد عليه أحدهم “لا”، فقال “إذن أصلي المغرب”، ثم شرع في الصلاة وهو على سرير المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41802 شهيد و96844 مصابا، ونحو 10000 مفقود، وقالت إن 69% من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد نشر الاثنين الماضي تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع جاء فيه أن بين الشهداء 16891 شهيدًا من الأطفال، و11458 شهيدة من النساء.