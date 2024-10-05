إيران تحذر إسرائيل: ردودنا القادمة ستكون ساحقة ومدمرة (فيديو)

توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل مجددًا، وحذرها من القيام بأي رد على الضربات التي شنتها عليها إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي من العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت “ردنا سيكون أقوى على أي هجوم إسرائيلي، وبإمكانهم أن يجربونا مرة أخرى”.

وأكد الوزير الإيراني أن زيارته لبيروت “في ظل العدوان الإسرائيلي، وكذلك دمشق التي تستهدفها إسرائيل بين الحين والآخر، تُعَد رسالة دعم للمقاومة”، لافتًا إلى أن العلاقات الإيرانية السورية هي علاقات استراتيجية ولن يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف “نسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وندعم كل الجهود إذا كانت مقبولة للشعبين الفلسطيني واللبناني”.

واستدرك “هناك مبادرات مطروحة بشأن وقف إطلاق النار لكننا لسنا بصدد الكشف عنها”، مشيرًا إلى أنه “لا يحق لأي طرف أي يقرر بالنيابة عن الفلسطينيين واللبنانيين”.

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: ردنا سيكون أقوى على أي هجوم إسرائيلي وبإمكانهم أن يجربونا مرة أخرى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MD1Qz1lSNu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2024

في سياق متصل، أكد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن “إيران صبورة، ولا تبحث عن الحرب، لكنها سوف تتصدى لأصغر خبث من الأعداء”، مشددًا على أن ردود إيران القادمة ستكون “ساحقة ومدمرة”، في حال تعرّضها لعدوان.

وأشار عارف في تصريحات نقلتها وكالة إسنا الإيرانية إلى أن إيران “أبدت صبرًا أمام الكيان الصهيوني حتى الآن”، متحدثًا عن فقد “مجاهدين عظام كالسيد الشهيد حسن نصر الله”.

ويأمل عارف من الذين قال إنهم “جاؤوا بالاحتلال على المنطقة” أن يفكروا بالعقل، و”يكفوا عن خبثهم وعن مساعدة الاحتلال في أفعاله الشريرة”.

وصباح السبت، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستعد للهجوم على إيران، وأن الأمر سيكون “خطيرًا وكبيرًا”، ونقلت عن الجيش “نحن في قلب الاستعدادات ونتعامل معه معظم وقتنا. وسيكون لهذا عواقب على إيران، وعليهم أن يفهموا ذلك”.