الجيش الإسرائيلي يعترف بتضرر قاعدتين جويتين في الهجوم الإيراني (فيديو)

أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بتضرر قاعدتَي “نيفاتيم” و”تل نوف” الجويتين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، الثلاثاء الماضي، قائلًا إن إسرائيل سترد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تحددها.

وزعم المتحدث، في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن الأضرار لم تؤثر في قدرة القاعدتين على العمل، كما زعم عدم تعرُّض أي طائرة للضرر.

وذكر أن الجيش لا يزال يقيّم نتائج الغارة الجوية التي استهدف خلالها مقر استخبارات جماعة “حزب الله” في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه دمر أكثر من ألفي هدف تابع لحزب الله، موضحًا أن تلك الأهداف بنى تحتية ومراكز قيادة تحت الأرض.

وعرض المتحدث صورًا لما قال إنه نفق خاص بحزب الله يمتد بطول 250 مترًا، ويقع على بُعد حوالي 300 متر من الحدود.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يقوم بالتحقيق في مقتل 8 وإصابة 24 جنديًّا جراء استهداف مسيَّرة قادمة من العراق لمواقعه.