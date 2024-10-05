الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مسجد.. ونداء عاجل من “أطباء لبنان”

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقصف مسجد في جنوب لبنان، بزعم وجود عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرا للعمليات.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس “هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجه بدقة عناصر لحزب الله، عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعه داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور (في مدينة بنت جبيل) بجنوب لبنان”.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حزب الله استخدموا المقر داخل المسجد لتنفيذ وتخطيط هجمات ضد قواته.

⭕️ The IAF struck Hezbollah terrorists who were operating within a command center—used to plan and execute terrorist attacks against Israel—that was located inside a mosque adjacent to the Salah Ghandour Hospital in southern Lebanon. Before the strike, notices were sent to… pic.twitter.com/cfRM2tCjg2 — Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2024

قصف المستشفيات

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس الجمعة أن 4 قذائف مدفعية إسرائيلية سقطت على حرم ومحيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل الجنوبية.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان، أن القصف نتجت عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمها بليغة وخطيرة، إضافة إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

وأفادت الوكالة بخروج مستشفيات مرجعيون الحكومي وميس الجبل الحكومي وصلاح غندور عن الخدمة، عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها.

وكشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت في أضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد أنه لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات.

بيان صادر عن مستشفى الشهيد صلاح غندور في #بنت_جبيل: مساء اليوم الجمعة تعرضت مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها، هذا القصف نتج عنه اصابة 9 افراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على اثر هذا الإعتداء… pic.twitter.com/EKH2b9ZYQi — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) October 4, 2024

نداء عاجل

في مواجهة ذلك توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، بنداء عاجل إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف منع إسرائيل الفرق الإسعافية من إجلاء المرضى والمصابين والجرحى، ووصفت الإجراءات الإسرائيلية بأنها مجزرة بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف.

وقالت النقابة إن الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الإسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، خصوصا في شقه المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان.

وأوضحت أن الإجراءات الإسرائيلية تناقض بنود اتفاقية جنيف؛ مما يستدعي تدخلا فاعلا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصرّ وإياه على متابعة رسالتنا الإنسانية مهما كلف الأمر.

وأسفت النقابة لخروج 3 مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

وتشنّ إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.