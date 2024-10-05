سياسة|لبنان

الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مسجد.. ونداء عاجل من “أطباء لبنان”

بزعم وجود عناصر من حزب الله داخله

أثار الدمار في المسجد المستهدف (منصات التواصل)
5/10/2024-|آخر تحديث: 5/10/202401:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقصف مسجد في جنوب لبنان، بزعم وجود عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرا للعمليات.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس “هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجة بدقة عناصر لحزب الله، عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعها داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور (في مدينة بنت جبيل) بجنوب لبنان”.

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وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حزب الله استخدموا المقر داخل المسجد لتنفيذ وتخطيط هجمات ضد قواته.

قصف المستشفيات

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أمس الجمعة أن حرم ومحيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل الجنوبية تعرض لسقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية.

كما أوضحت إدارة المستشفى، في بيان، أن القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمها بليغة وخطيرة، إضافة لخروج المستشفى عن الخدمة.

وأفادت الوكالة بخروج مستشفيات مرجعيون الحكومي وميس الجبل الحكومي وصلاح غندور عن الخدمة، عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها.

وكشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت بأضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد أنه لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات.

نداء عاجل

في مواجهة ذلك توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، بنداء عاجل إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف منع إسرائيل الفرق الإسعافية من إجلاء المرضى والمصابين والجرحى، ووصفت الإجراءات الإسرائيلية بأنها مجزرة بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف.

وقالت النقابة إن الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الإسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان، خصوصا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان.

وأوضحت أن الإجراءات الإسرائيلية تناقض بنود اتفاقية جنيف، ما يستدعي تدخلا فاعلا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر.

وأسفت النقابة لخروج 3 مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية.

وتشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

المصدر : وكالات

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