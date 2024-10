الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مسجد.. ونداء عاجل من “أطباء لبنان”

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقصف مسجد في جنوب لبنان، بزعم وجود عناصر من حزب الله داخله واستخدامه مقرا للعمليات.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس “هاجمت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية بشكل موجة بدقة عناصر لحزب الله، عملوا داخل مقر قيادة للحزب تم وضعها داخل مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور (في مدينة بنت جبيل) بجنوب لبنان”.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حزب الله استخدموا المقر داخل المسجد لتنفيذ وتخطيط هجمات ضد قواته.

⭕️ The IAF struck Hezbollah terrorists who were operating within a command center—used to plan and execute terrorist attacks against Israel—that was located inside a mosque adjacent to the Salah Ghandour Hospital in southern Lebanon.

Before the strike, notices were sent to… pic.twitter.com/cfRM2tCjg2

— Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2024