الجيش اللبناني يحذر من خطة إسرائيلية لاستدراج المواطنين إلى مواقع للتجسس

قال الجيش اللبناني، اليوم السبت، إن إسرائيل تعمد إلى التجسس على هواتف وأجهزة اللبنانيين خلال العدوان الجاري.

وقال الجيش في بيان “في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قِبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات”.

وحذر الجيش اللبناني المواطنين من محاولات إسرائيلية لاستدراجهم إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات.

وأضاف الجيش أنه “يُحذر المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه، لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع”.

الجيش اللّبناني : في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإســــــرائيلي على مختلف المناطق اللّبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط (links) والتطبيقات(applications) ، بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع… pic.twitter.com/1UtuHfgEmX — Lebanos (@lebanosnews) October 5, 2024

يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف داخل لبنان من عمليات الاختراق الأمني التي يُشتبه في قيام إسرائيل بتنفيذها عبر شبكات تجسس محلية.

وجاء ذلك بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت قادة لدى حزب الله وحركة حماس في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وشملت الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت توغلًا بريًّا في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.