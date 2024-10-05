السودان.. تسجيل 11 وفاة و562 إصابة جديدة بالكوليرا والقتال يتواصل

أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالكوليرا وحمّى الضنك خلال اليومين الماضيين، بينما تواصل القتال في العاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 11 وفاة و562 إصابة جديدة بوباء الكوليرا خلال اليومين الماضيين، مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 597 حالة، والإصابات إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وفيما يتعلق بحمّى الضنك، أعلنت الوزارة تسجيل 177 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين بولايتَي الخرطوم وكسلا دون تسجيل أي وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 910 إصابة في 4 ولايات بينها ثلاث حالات وفاة.

تجدد القتال

ميدانيًّا، تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إنه سُمعت انفجارات قوية وأصوات إطلاق أسلحة متوسطة وخفيفة بأحياء الشجرة وجبرة، المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش جنوبي الخرطوم.

وأضافوا أن أعمدة دخان تصاعدت من منطقة “السوق العربي” وسط العاصمة، وسلاح الإشارة جنوبي مدينة الخرطوم بحري.

وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بسماع أصوات المضادات الأرضية بمحيط الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش شمالي المدينة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيَّرة تابعة لقوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر أن مقاتلة تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع شرقي المدينة، في حين سُمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.