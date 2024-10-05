“الموت للصهاينة الغزاة”.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تضرب موقع كيسوفيم العسكري بالصواريخ (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مقطعا مصورا لاستهداف موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى موقع “كيسوفيم” العسكري جنوبي شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية ردًّا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني”.

وفي المقطع يقول أحد مقاتلي الكتائب “نحن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى نحيّي إخواننا في لبنان واليمن والعراق”.

وأضاف “نحن على عهدكم يا أيها الرفاق.. الموت كل الموت للصهاينة الغزاة”.

يأتي هذا في حين تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في أماكن متفرقة من قطاع غزة.