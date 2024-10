ترامب لإسرائيل: عليكم بضرب منشآت إيران النووية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب، إن على إسرائيل “ضرب” المنشآت النووية الإيرانية، وذلك خلال حديث له في ولاية كارولاينا الشمالية.

وأشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، في هذا الصدد إلى سؤال طرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب “لقد طرحوا عليه هذا السؤال” في إشارة إلى الرئيس بايدن، وأضاف “كان ينبغي أن تكون الإجابة: اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبّر في تصريح يوم الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

وقال بايدن للصحفيين ردًّا على سؤال عن دعمه المحتمل لتحرك كهذا من جانب إسرائيل “الجواب هو لا”.

وأضاف بايدن “نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب” في إشارة إلى قادة مجموعة السبع.

Leaving North Carolina now. It was really hit hard. People are rightfully disgusted with the White House response. Worst since Katrina. Incredible people!!! pic.twitter.com/wb2oROzQth

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2024