تونسيون يحتجون ضد سعيد قبل يومين من انتخابات الرئاسة (فيديو)

شارك مئات التونسيين في العاصمة، يوم الجمعة، في مسيرة رفضا لتعديل “القانون الانتخابي”، وذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة، وهو شارع رئيسي في العاصمة تونس، وسط حضور أمني مكثف.

وفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها “انتخابات مهزلة” و”حريات.. حريات.. لا رئاسة مدى الحياة”. كما رددوا بشعارات تطالب بالحريات مثل “قوانين عبثية.. انتخابات مسرحية” و”الحرية لسجناء وسجينات الرأي” و”لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”.

وصادق البرلمان التونسي، قبل أسبوع، على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات يقر بسحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأحد المقبل، بين ثلاثة من المرشحين. الرئيس قيس سعيد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءات سعيد عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وأمرت محكمة تونسية، الثلاثاء الماضي، بسجن زمال 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة “تزوير” تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميه.