حزب الله يشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية ويضرب قاعدة حيوية ودبابة ميركافا بصواريخ موجّهة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت أنه استهدف قاعدة ‏رامات ديفيد الإسرائيلية ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.‏

وتعتبر رامات ديفيد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل، وتقع جنوب شرق حيفا بشمال إسرائيل.

وفي عدة بيانات أصدرها الحزب اليوم عبر قناته على تليغرام أعلن أنه استهدف صباح اليوم السبت دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط آخر حرش مارون بصاروخ موجّه، وأن مقاتليه أصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلن الحزب أنه “لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة مساء أمس الجمعة 4 اشتبك معها مقاتلوه؛ مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى”.

اشتباكات مستمرة

وأضف الحزب في بيان “أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة”.

واستهدف مقاتلو الحزب فجر اليوم تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات كفريوفال وكفرجلعادي وخلة عبير في يارون شمالي إسرائيل بصليات صاروخية.

وبصاروخي فلق 2 قصف مقاتلو الحزب اليوم السبت مستعمرة سعسع الواقعة شمال شرق مدينة صفد التي تبعد 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وأوضح حزب الله في بياناته أن تلك الهجمات تأتي “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.