عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تعلن الإضراب عن الطعام أمام الكنيست (فيديو)

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة،، إضرابها عن الطعام للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عائلات الأسرى بمدينة تل أبيب، اليوم السبت، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين “نحن مضربون عن الطعام أمام الكنيست، ولن نستسلم وسنواصل نضالنا حتى عودة المختطفين”.

وأكد ذوو الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “قرر بوعي التضحية بحياتهم من أجل استمرار حكمه”، وأن “المختطفين أصبحوا رهائن في حرب نتنياهو من أجل البقاء السياسي”.

وأضافوا “حماس وافقت على مقترحات بايدن، ونتنياهو أفشل متعمدًا جولات التفاوض بشأن الصفقة، ومختطفونا يموتون في الأنفاق”.

وتقدّر تل أبيب وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليًّا على الأقل تم أسرهم في السابع من أكتوبر، بادلت عشرات منهم خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلنت حماس مقتل عشرات آخرين في غارات إسرائيلية عشوائية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس بوساطة مصر وقطر ورعاية الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.