لحظة سقوط صاروخ في كرمئيل شمالي إسرائيل (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقتها حركة حزب الله من جنوبي لبنان، اليوم السبت، في مستوطنات ومناطق في شمالي إسرائيل.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط صاروخ في كرمئيل شمالي إسرائيل، بينما وثق مقطع فيديو لحظة إصابة منزل في دير الأسد شمالي كرمئيل.

وأعلن حزب الله قصف “مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية” و”شركة (أتا) للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية”. وتقع سخنين إلى الجنوب من كرمئيل.

وأظهرت مقاطع متداولة اعتراض صواريخ فوق طبريا ومستوطنات عدة في شمالي إسرائيل.

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة قصف مدينة ‏صفد في الجليل وثكنة “معاليه غولاني” برشقات صاروخية.

كما أعلن حزب الله قصف مرابض وتجمعات للقوات الإسرائيلية في “حرش مستعمرة دان” بصلية صاروخية كبيرة.

وأعلن حزب الله قصف “قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏”، كما نشر مشاهد من استهداف “تجمّع (الكريوت) المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو مستوطنات في الشمال، مضيفة انه تم اعتراض معظمها.