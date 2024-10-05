مصدر أمني لبناني للجزيرة: انقطاع الاتصال بين حزب الله وهاشم صفي الدين

كشف مصدر أمني لبناني عن انقطاع التواصل بين حزب الله ورئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ أمس الجمعة.

وقال المصدر للجزيرة، اليوم السبت، إن هاشم، الخليفة المحتمل لحسن نصر الله “كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة” بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتقصف المسيَّرات الإسرائيلية، منذ الجمعة، فرق الإنقاذ التي تحاول الوصول إلى المنطقة التي استهدفت فيها إسرائيل هاشم صفي الدين، لمنعها من تقديم أي محاولة لإنقاذ ضحايا القصف، حسب المصدر.

ومن أجل وصول طواقم الإسعاف إلى تلك المنطقة، تُجرى اتصالات دولية، لكن إسرائيل -وفقًا للمصدر- أبلغت أطرافًا دولية رفضها دخول فرق الإنقاذ إلى مكان الغارة في منطقة المريجة.

🔴 عاجل | مصدر أمني لبناني للجزيرة: 📌 صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة 📌 المسيرات الإسرائيلية تقـصـ.ـف منذ يوم الجمعة فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة 📌 اتصالات دولية للسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى مكان الغارة التي… pic.twitter.com/UacFm9vMkk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2024

وشنت إسرائيل، أمس الجمعة، واحدة من أعنف الضربات على معقل حزب الله منذ أن بدأت قصفها على الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تكشف إسرائيل حينئذ أسباب القنصف العنيف، لكن مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن هدف الضربة الإسرائيلية في بيروت هو القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، وهو ما أكدته القناة الـ14 الإسرائيلية.

بدوره، لم يعلن حزب الله حتى الآن مقتل هاشم صفي الدين.