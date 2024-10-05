“6 أيام في طريق النزوح”.. مئات العائلات السورية تفر من لبنان إلى إدلب جراء الحرب الإسرائيلية (فيديو)

نزحت مئات العائلات السورية، هربًا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “عون الدادات” الفاصل بين مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة ومناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشرقي.

أسبوع قاسٍ

وقطعت هذه العائلات مسافات طويلة في ظروف قاسية، لتصل إلى منطقة إدلب بعد معاناة استمرت نحو أسبوع على الطرق، ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر استقبال العائلات من قبل أقاربها في منطقة قاح الحدودية.

وعن مشقة النزوح، قالت النازحة السورية فاطمة عساف “طلعنا على جبل الدروز وبعدين على بيروت، ومن بيروت جينا على إدلب، وتعذبنا كثير في الطريق لمدة 6 أيام حتى وصلنا لهون”.

خراب كبير

كما تحدثت النازحة السورية أطلال الدسوقي، عن محاولة الشرطة العسكرية في معبر “عون الدادات” منعهم من المرور، فقالت “الشرطة العسكرية في المعبر منعتنا ندخل لولا الشباب اتزاحموا لولا دخلونا إجباري، وبعدين مشّوا العالم مشي كثير حتى وصلنا هون والناس ساعدونا”.

وعن الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في لبنان، أضافت “ضاحية الجنوب فيها خراب كبير والوضع كثير سيّئ في لبنان”.

واقفين طول الطريق

حتى الأطفال اشتكوا من مشقة الطريق للوصول إلى إدلب، وقالت طفلة سورية “ما قدرنا نجلس على الكراسي وفضلنا واقفين طول الطريق”.

بدورها أكدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن فرقها استقبلت النازحين فور وصولهم وقدمت الإسعافات الأولية لعشرات العوائل، كما تم نقل بعض الحالات الصحية الحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت المنظمة أن النازحين يشملون مرضى وذوي احتياجات خاصة، وهم يواجهون الآن واقعًا صعبًا في إدلب، في ظل معاناة المنطقة من بنية تحتية هشة وأوضاع إنسانية حرجة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد قال الاثنين الماضي، إن نحو 100 ألف شخص فروا من لبنان اتجاه سوريا هربًا من الغارات الإسرائيلية.