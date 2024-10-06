“أعنف ليلة منذ بدء العدوان”.. إسرائيل تشن 30 غارة على ضاحية بيروت (فيديو)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد استهدافها من الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من 30 غارة.

وأضافت الوكالة “سُمعت أصداء الغارات الإسرائيلية على الضاحية في العاصمة بيروت، وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة”.

وذكرت أن الغارات استهدفت محطة وقود توتال على طريق المطار، ‏ومبنى في شارع البرجاوي بمنطقة الغبيري، ‏⁧‫إضافة إلى مناطق الصفير، وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات، وحي الأمريكان، والمريجة والليلكي، وحارة حريك.

ادعاءات إسرائيلية

من جانبه، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم الليلة الماضية “وسائل قتالية وبنى إرهابية لحزب الله في منطقة بيروت”.

وقال أدرعي في بيان عبر منصة إكس “خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق سلسة غارات في منطقة بيروت، استهدفت عددًا من مستودعات الأسلحة وبنى إرهابية أخرى”.

وزعم أنه قبل الغارات تم اتخاذ خطوات من شأنها تقليص احتمال المساس بالمدنيين، تضمنت انذارات إخلاء مسبقة للسكان.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله يضع وسائله القتالية ومواقع إنتاجها تحت المباني السكنية في قلب بيروت، ويعرّض السكان للخطر.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حزب الله بقوة وتجريده من قدراته وبناه التحتية العسكرية في لبنان.

ونفى حزب الله قبل ذلك مرارًا اتهامات مشابهة لادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

#عاجل جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية وسائل قتالية وبنى إرهابية لحزب الله في منطقة بيروت 🔸خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات سلسة غارات في منطقة بيروت استهدفت عددًا من مستودعات الأسلحة وبنى ارهابية أخرى. 🔸قبل الغارات… pic.twitter.com/2tANvLcLKI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2024

ومنذ 23 من سبتمبر الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت توغلًا بريًّا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى الجمعة عن 1181 شهيدًا و3318 مصابًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح.