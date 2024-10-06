الجيش السوداني يعلن السيطرة على “جبل موية” بولاية سنار ويعرض أسلحة استولى عليها (فيديو)

أعلن الجيش السوداني أنه سيطر على منطقة جبل “موية” بولاية سنار، جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال قائد قوات العمل الخاص بولاية سنار التابعة للجيش فتح الرحمن الشوبلي إن المئات من أفراد الدعم السريع قتلوا خلال المعارك فيما قتل 9 من صفوف قوات الجيش.

وذكر الشوبلي أن قواتهم استولت على 8 مركبات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، ودمرت 24 مركبة أخرى خلال المعارك التي دارت خلال يومي السبت والأحد.

وعرض الجيش السوداني على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأسلحة والمُعَدات التي استولت عليها قواته خلال المعارك بمنطقة جبل موية.

القوات المسلحة تستعرض مجموعة جديدة من المركبات والأسلحة والذخائر والعقاقير الطبية التي تم استلامها من مليشيا آل دقلو الإرها_بية عقب دحرهم في محور جبل موية وطريق ربك – سنار القومي وإلتقاء جيوش الفرقة ١٨ مشاة بالنيل الأبيض وقوات متقدم ولاية سنار – ولايتي النيل الأبيض وسنار – ٦… pic.twitter.com/MAYB053Fao — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) October 6, 2024

وفي السياق، قال شهود عيان للجزيرة مباشر إنه سمعت أصوات اشتباكات في محيط القيادة العامة للجيش، وسط العاصمة الخرطوم.

وذكرت مصادر من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، للجزيرة مباشر أن الاشتباكات استمرت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في المحور الشرقي للمدينة مع سماع أصوات لإطلاق أسلحة متوسطة وخفيفة في أنحاء واسعة من المدينة.