الحوثي يقدم كشف حساب للعمليات ضد إسرائيل والولايات المتحدة إسنادا لغزة (فيديو)
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهداف 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وإطلاقها أكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة في عملياتها المساندة لغزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل عام.
وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء عملية طوفان الأقصى “في جبهة اليمن، مستمرون في موقفنا المبدئي الإنساني الأخلاقي الديني الإيماني لنصرة الشعب الفلسطيني”.
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وأكد دعم المقاومين في فلسطين، وفي لبنان وخاصة مقاتلي حزب الله ووقوفهم مع إيران “ومع إخوتنا في العراق ومع كل أحرار الأمة”.
وأضاف “قواتنا المسلحة استهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني على مدى عام”.
وتابع “في جبهة اليمن، قصفنا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة، واستخدمنا الزوارق في البحار إسنادا لغزة”.
وأشار زعيم الحوثيين إلى أن قوات الجماعة أسقطت 11 طائرة مسيّرة مسلحة أمريكية من نوع MQ9 خلال عام.
وأردف “جبهتنا العسكرية مستمرة في تطوير القدرات ونسعى لما هو أكبر”.
وأشار الحوثي إلى أن “عمليات القصف الجوي والبحري للأعداء (الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل) على بلدنا (اليمن) بلغ 774 عدوانا (غارة) أسفرت عن 82 شهيدا و340 مصابا”.
وقال “الأعداء يحاولون الضغط علينا اقتصاديا وإنسانيا، و(لكن) شعبنا صابر رغم حجم المعاناة الكبيرة”.
وأضاف “اليمن فيما مضى وفيما سيأتي سيتجاوز كل العراقيل الأمريكية الصهيونية البريطانية”.
مقتطفات من كلمة الحوثي
- غزة صمدت دون إمداد لمدة عام كامل بينما دول كبرى لم تصمد أسابيع أمام الغزو في الحرب العالمية الثانية.
- طوفان الأقصى عمل مشروع ونتاج طبيعي للنضال الفلسطيني.
- أطماع إسرائيل في الأراضي العربية ليست سردية وإنما حقيقة.
- العدو الإسرائيلي حاول وضع قواعد اشتباك جديدة تسمح له بتوجه ضربات لبلدان عربية وإسلامية.
- رجال حزب الله الأبطال يواصلون استهداف المواقع والثكنات العسكرية ومستعمرات العدو الإسرائيلي.
- جرائم الإبادة بالقتل والتجويع والحصار التي يرتكبها العدو ليست إنجازا عسكريا.
- جبهات إسناد غزة تتجه للتصعيد أكثر وأكثر ضد العدو الإسرائيلي.
- الجبهة اليمنية استخدمت على مدار عام أكثر من ألف صاروخ ومسيرة واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو بأمريكا وبريطانيا.
- ندعو شعبنا اليمني للخروج غدا الاثنين في صنعاء وبقية المدن لدعم صمود الشعب الفلسطيني.