القسام تفجر منزلًا بقوة إسرائيلية من 10 جنود في جباليا

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عمليات عدة، اليوم الأحد للتصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت في شمال قطاع غزة.

وأعلنت القسام، تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية، قالت إن قوامها 10 جنود إسرائيليين، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك في منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال غزة.

وفي جباليا أيضًا، قالت القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب معسكر جباليا.

وفي بيان آخر، قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في شارع البنات شرق بيت حانون شمالي القطاع.

وفجرت القسام عدد من العبوات الناسفة الأرضية في ناقلة جند إسرائيلية، كما استهدفت في ذات العملية جرافتين عسكريتين من نوع “D9” في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وفي وقت مبكر، أعلنت القسام أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء اجتياح بري لمدينة جباليا شمالي القطاع بدعوى “منع حركة حماس من إعادة تأهيل قواتها”.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس “بدأت قوات الفرقة 162 عملياتها ليلًا في منطقة جباليا، وذلك بعد معلومات استخبارية أولية، وبعد التقييم المستمر للوضع ونشاط القوات الميدانية”.

وتأتي عمليات القسام بعد عام كامل من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، ادعت فيه إسرائيل أن دمرت العديد من مقدرات المقاومة الفلسطينية، خاصة القسام.