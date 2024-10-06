القناة 12: إسرائيل قد تستهدف المجمع الرئاسي ومقر المرشد الأعلى بإيران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستهدف منشآت النفط والغاز، والمجمع الرئاسي، ومقر المرشد الأعلى، ومقار قيادة تابعة للحرس الثوري في إيران.

جاء ذلك في تقرير نشرته القناة، تضمّن سيناريوهات الرد الإسرائيلي المتوقع على استهداف إيران لإسرائيل الثلاثاء الماضي بنحو 200 صاروخ باليستي.

وذكر التقرير “في إسرائيل اتُّخذ القرار بالعمل ضد إيران، ولكن لا تزال هناك مناقشات بشأن طريقة الرد وتوقيته”.

لكنه أشار إلى أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يصرون على أنه من الخطأ إصدار التصريحات بشأن الهجوم على إيران، وأنه يجب التقليل من هذه التصريحات.

وحسب القناة، فالأمر الواضح هو أن “إسرائيل ستتحرك في الوقت المناسب لها، وفي اللحظة الأكثر ملاءمة لها”.

وذكر التقرير “يؤخذ العديد من الأفكار بعين الاعتبار في المناقشات. ومن بين الخيارات المطروحة: مهاجمة أنظمة اقتصادية مهمة مثل منشآت النفط والغاز، والمجمع الرئاسي، ومقر المرشد الأعلى، ومقار الحرس الثوري في طهران”.

ضرب رموز الحكم

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكنه أيضًا “ضرب رموز الحكم وأهداف عسكرية رمزية مثل قاعدة الصواريخ التي انطلقت منها الصواريخ في الهجوم الأخير”.

وحسب القناة، فإن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل أمس السبت، جاءت بهدف المساعدة في صياغة القرار المتعلق بالرد، معتبرة أن هذا التنسيق ضروري.

وتابعت “من المتوقع بالطبع أن تكون للعملية التي تخطط لها إسرائيل عواقب وخيمة، الأمر الذي يتطلب تعاون دول الجوار أيضًا، سواء بالنسبة للهجوم نفسه أو للرد الإيراني الإضافي إذا حدث”، وفق قولها.

كانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخًا، في هجوم قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلّفت أضرارًا في قواعده الجوية.

وجاء القصف الإيراني بعد أن اغتالت إسرائيل، في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

بينما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، واتهمت إيران إسرائيل بالاغتيال.