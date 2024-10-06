المقاومة تقنص جنديا إسرائيليا وتتصدى لقوات الاحتلال وتواصل تصنيع الصواريخ في غزة (فيديو)

صعّدت المقاومة الفلسطينية من عملياتها في شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل بري وقصف جوي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعًا مصورًا يوثق عملية قنص جندي إسرائيلي في منطقة مخيم جباليا، مشيرة إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع كتائب القسام.

وعبر بيانات مقتضبة، قالت سرايا القدس في إحداها، إن مقاتليها استهدفوا مدرعة إسرائيلية من نوع “نمر” بقذيفة مضادة للدروع في محيط نادي خدمات جباليا، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي مخيم جباليا أيضًا استهدفت سرايا القدس، بقذيفتي (TBG) غرفة قيادة وتحكم تابعة لجيش الاحتلال المتوغل في شارع الهدد.

وبالاشتراك مع كتائب القسام، قالت سرايا القدس إنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في “شارع البنات” شرق بلدة بيت حانون شمال غزة.

وبالإضافة للتصدي للتوغلات الإسرائيلي، أعلنت سرايا القدس قصف “عسقلان” ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

من جانبها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد بعنوان “إعدادنا ما زال مستمرا”، وفيه ظهر أفراد من الكتائب وهم يصنعون الصواريخ والقذائف.

وفي سياق العمليات العسكرية، قالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت بالإشتراك مع سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا) بقذيفة “RBG” في محور التوغل في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وبقذيفة مضادة للدروع، استهدف مقاتلو شهداء الأقصى مدرعة إسرائيلية في معسكر جباليا.

وفي وقت سابق الأحد، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان شمالي قطاع غزة بإخلاء منازلهم، معلنًا بدء عملية عسكرية في بلدة ومخيم جباليا (شمال) بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.