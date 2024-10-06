انفجارات هائلة.. قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، موجة غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي القصف عقب إنذار أطلقه الجيش الإسرائيلي لاستهداف أبنية في 5 مناطق بالضاحية الجنوبية بزعم أنها “تحوي مصالح لحزب الله”، وهو زعم لطالما كرره لتبرير ضرب أهداف مدنية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من 5 غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها “عنيفة جدًّا”.

وأظهرت مقاطع فيديو للجزيرة مباشر وقوع انفجارات كبيرة جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدًّا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية)، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان”.