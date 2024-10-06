بعشرات الصواريخ.. ملخص عمليات حزب الله يوم السبت (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو 130 صاروخًا، خلال يوم السبت، من لبنان إلى إسرائيل.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة، يوم السبت، تنفيذه عددًا من عمليات القصف لأهداف في مناطق متفرقة من شمالي إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله في مستوطنات ومناطق بشمالي إسرائيل.

ونشر الحزب مشاهد من عملية استهداف تجمّع “الكريوت” المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وفيما يلي أهم ما أعلنه حزب الله من عمليات قصف واستهداف:

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في “كفريوفال” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في “كفرجلعادي” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في “خلة عبير” في “يارون” بصلية صاروخية.

استهداف دبابة “ميركافا” أثناء تقدمها إلى مرتفع “الباط” أخر “حرش مارون” بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

قصف قاعدة “‏رامات ديفيد” ‏بصلية من صواريخ “فادي 1‏”.

قصف مستوطنة “سعسع” بصاروخَي “فلق 2”.

قصف مستوطنة “كرمئيل” بصلية صاروخية.

استهداف مدينة ‏صفد بصلية صاروخية.

استهداف مرابض وتجمعات القوات الإسرائيلية في حرش مستوطنة “دان” بصلية صاروخية كبيرة.

قصف ثكنة “معاليه غولاني” بصلية صاروخية.

قصف شركة “ألتا” للصناعات العسكرية قرب “سخنين” بصلية صاروخية.

استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة “كتسرين” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع “جل الدير” بصلية صاروخية.

استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية.

شن هجوم جوي بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه تصدى لمحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل في الأراضي اللبنانية باتجاه بلدتَي “مارون الرأس” و”يارون” من محورين، ونحو بلدة “العديسة”، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى.

وذكر حزب الله أنه أحصى مقتل 25 ضابطًا وجنديًّا في صفوف قوات النخبة، وإصابة أكثر من 130 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ إعلان الجيش بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوبي لبنان.