شاهد: إطلاق صاروخين أرض-أرض من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أرض-أرض، أُطلِقا من لبنان باتجاه منطقة حيفا ومحيطها شمالي البلاد.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس، قال الجيش “بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق منشيه والكرمل وخليج حيفا، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخين أرض-أرض أُطلِقا من الأراضي اللبنانية”.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة منشيه، وهو مجلس إقليمي يقع جنوب حيفا وفي مدينة الخضيرة وشاطئ الكرمل ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان ذاته “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 07:34 (04:34 بتوقيت غرينتش) في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو عددًا من الطائرات المسيَّرة، انطلقت من الأراضي اللبنانية ولم تعبر الأهداف إلى داخل أراضي إسرائيل، ولم تقع إصابات”.

🚨Sirens sounding in Haifa and northern Israel🚨 pic.twitter.com/vLhyMcNkqH — Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2024

اعتراض مسيَّرات

وفجر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيَّرتين في منطقة البحر الأحمر، وثالثة في البحر المتوسط قبالة شواطئ تل أبيب.

وقال الجيش وقتها في بيان “قبل قليل اعترضت سفينة صواريخ لسلاح البحرية بنجاح في البحر الأحمر في المجال البحري الشمالي مسيَّرتين أُطلِقتا من جهة الشرق دون وقوع إصابات”.

وأضاف “كما اعترض سلاح الجو في المجال البحري قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيَّرة أُطلِقت من جهة الشرق دون وقوع إصابات”.