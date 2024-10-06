شاهد: اللحظات الأولى لعملية بئر السبع وهروب جنود إسرائيليين مسلحين

وثقت مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار التي جرت، اليوم الأحد، في بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

وأظهرت المشاهد لحظة دخول منفذ العملية للمحطة المركزية ببئر السبع، وفرار جنود إسرائيليين بشكل سريع، لكنه تمكن من إطلاق الرصاص على بعضهم.

وقتل منفذ العملية مجندة إسرائيلية من قوات حرس الحدود، وأصاب 13 آخرين في عملية إطلاق نار وطعن، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية “تحييد المنفذ”، وهو ما أظهرته مشاهد كاميرات المراقبة.

وأفادت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية بأن مُنفذ العملية في بئر السبع كان يرتدي واقيًا للرصاص. وفي سياق متصل، أكدت شرطة الاحتلال أنها تُجري عمليات تمشيط بحثًا عن مساعدين محتملين لمُنفذ العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ الهجوم اقتحم سلسلة الأمن في محطة الحافلات المركزية، ودخل لمنصة الصعود إلى الحافلات وشرع بطعن المارة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن منفذ عملية بئر السبع أحمد سعيد العقبي (29 عامًا) من “فلسطينيي 48” ويحمل الجنسية الإسرائيلية وهو من سكان النقب من بلدة العقبي.

وذكرت التقارير أن العقبي هو ابن مهند العقبي، الذي نفذ هجومًا في المحطة المركزية نفسها عام 2015، مما أسفر عن مقتل الجندي عومر ليفي.

بدورها، باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العملية، وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام “نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل، وإن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح”.

وأضاف “نحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة”.