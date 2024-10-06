شاهد: اندلاع حرائق في إسرائيل جراء صواريخ حزب الله

أطلق حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد، عشرات الصواريخ ضد مواقع في شمال إسرائيل، سقطت بعضها وأصابت أهدافًا فيما تصدت القبة الحديدية للبقية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من جنوبي لبنان سقط على منزل بمستوطنة “معالوت ترشيحا” بالجليل الأعلى (شمال)، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات “معلوت ترشيحا، وكفر فراديم، وأبو ريم، ومعونا، وفسوطة، وكسرى سميع، وحوسن، وبقعاثا الجديدة” الواقعة في منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أرض- أرض، أُطلقا من لبنان تجاه منطقة حيفا ومحيطها بالشمال.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة “منشيه”، وهو مجلس إقليمي يقع جنوب مدينة حيفا (40 كيلومترا جنوب الحدود اللبنانية)، وفي مدينة الخضيرة، وشاطئ الكرمل، ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.

وفي صفد، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد توثق سقوط صواريخ، بينما أعلن الحزب بعدها بوقف قليل إنه قصف صفد برشقة صاروخية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، وبدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.