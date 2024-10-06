شهداء وجرحى وأشلاء أطفال جراء غارات إسرائيلية عنيفة على شمال غزة (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، جراء غارات هي الأعنف التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بشمالي قطاع غزة منذ 5 أشهر.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن جثث 30 شهيدًا و150 إصابة وصلت إلى مستشفيات شمال غزة وسط محاولات انتشال عدد كبير من تحت الأنقاض بعد سلسلة غارات إسرائيلية.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا لعائلة شعبان في جباليا البلد، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جري نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

واستشهد اثنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة خضورة قرب عيادة الوكالة بمخيم جباليا، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

واستشهد فلسطينيان جراء استهداف جيش الاحتلال منزلًا لعائلة الشرافي بالقرب من مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر استشهاد عدد من الأطفال وتحوُّل أحدهم إلى أشلاء جراء قصف الاحتلال على جباليا.

وتسبب القصف العنيف في موجة نزوح واسعة نحو مدينة غزة ووسطها.

ويأتي النزوح تزامنًا مع سماع أصوات آليات إسرائيلية رصدتها كاميرا الجزيرة مباشر قرب الحدود الغربية والشرقية للمحافظة الشمالية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 41 ألفًا و825 مواطنًا، وإصابة أكثر من 96 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.