“عملية مركبة”.. القسام تفجر عبوة في قوات الاحتلال وتستهدف مجموعة نقل القتلى والجرحى وتقصف إسرائيل (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية جديدة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

ونفذت القسام، اليوم الأحد، “عملية مركبة”، استهدفت من خلالها دبابة إسرائيلية حولها مجموعة من الجنود عبر عبوة شديدة الانفجار، كما استهدفت المجموعة المخصصة لإجلاء ضحايا العملية.

وقالت القسام، في بيان مقتضب “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع ميركفاه 4 حولها عدد من الجنود،”.

وأضافت أن مقاتليها أيضًا تمكنوا من “استهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

في سياق متصل، التقطت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة إطلاق المقاومة الفلسطينية لرشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء اجتياح بري لمدينة جباليا شمالي القطاع بدعوى منع حركة حماس من إعادة تأهيل قواتها.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس “بدأت قوات الفرقة 162 عملياتها ليلًا في منطقة جباليا، وذلك بعد معلومات استخبارية أولية، وبعد التقييم المستمر للوضع ونشاط القوات الميدانية”.