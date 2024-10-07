إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 2 بجروح خطيرة على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعاركة الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب أول احتياط إيتاي أزولاي (25 عاما) من سكان بلدة أورانيت قُتل وأُصيب جنديان آخران بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة هاون في معركة على الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس مقتل المساعد احتياط نير حداد، الذي أصيب بجروح بالغة الخطورة خلال المعارك في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدد ضحايا جنود جيش الاحتلال ارتفع إلى 728 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع حزب الله ومعاركها البرية في قطاع غزة.

وتمنع إسرائيل أيضا التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

غارات غير مسبوقة

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

واستشهد أكثر من 1200 شخص وأصيب نحو 3500 بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص، منذ أن بدأت إسرائيل شن حربها الواسعة على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول.

ووفق الأرقام الرسمية، استشهد أكثر من 2000 شخص وأُصيب نحو 10000 منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.