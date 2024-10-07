استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد مسنّ فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الصحة: استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث (12 عاماً) متأثراً بجراحه الحرجة جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم قلنديا، وقد وصل مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في البطن أدت لتهتك الأمعاء. pic.twitter.com/ZWXxX9edMp — حلا. (@HalaPalestine21) October 7, 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث (12 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم قلنديا.

وأوضحت أن حاتم غيث وصل مجمع فلسطين الطبي مصابا برصاصة في البطن أدت إلى تهتك الأمعاء.

6 إصابات بالرصاص

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا، بينهم إصابة خطيرة جدا.

وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وداهمت منازل فلسطينية وفتشتها واعتقلت نحو 15 فلسطينيا.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين السكان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل ارتقاء الطفل المقدسي حاتم سامي غيث (12 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في بطنه وأمعائه، في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة صباح اليوم. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد إصابة 8 شبان برصاص الاحتلال نتيجة الاقتحام المتواصل منذ صباح اليوم، إضافة… pic.twitter.com/4CY1oXMr8d — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) October 7, 2024

إغلاق شامل

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، بما في ذلك المعابر، وكثف انتشار قواته في أنحاء الضفة وعلى الجبهات كافة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية بغزة.