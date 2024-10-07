اقتحامات واعتقالات.. إسرائيل تفرض طوقا شاملا على الضفة المحتلة في ذكرى 7 أكتوبر (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد إجراءاته العسكرية بين المدن، وداهم منازل واعتقل عددا من الفلسطينيين.

جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتصعيد اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

واقتحم جيش الاحتلال مدن جنين وطولكرم وقلقيلية شمالي الضفة، ومخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، وبيت لحم والخليل جنوبي الضفة.

وذكر شهود أن جيش الاحتلال انسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، جرفت خلالها آليات عسكرية شوارع ودمرت بنية تحتية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وفي نابلس، داهم جيش الاحتلال مخيم بلاطة وعدة أحياء شرقي المدينة وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع، وفتش الجيش منازل فلسطينية واعتقل مواطنين، ثم انسحب.

ومنذ فجر اليوم الاثنين يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مدينة طولكرم، وسط مداهمة منازل وتفتيشها.

وذكر شهود عيان أن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى طولكرم الحكومي، وأوضحوا أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل.

لحظة اعتقال أحد الشبان في مخيم قلنديا في القدس خلال الاقتحام المستمر على المخيم منذ الصباح pic.twitter.com/GFbDlL7rDt — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 7, 2024

اعتقالات وإطلاق نار

وفي قلقيلية انسحب جيش الاحتلال بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات نصب خلالها حواجز عسكرية في عدة مواقع وفتش منازل ومركبات، واعتقل 3 مواطنين على الأقل بينهم الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة سماح حجاوي من مدينة قلقيلية.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بين الحين والآخر. ونفذ جيش الاحتلال اقتحامات لمدن الخليل وبيت لحم، ومخيم قلنديا وعدة بلدات بالضفة الغربية.

وشدد الاحتلال إجراءاته في الضفة الغربية عبر نصب حواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات، وأخضع المركبات للتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية.

◾قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة سماح حجاوي من مدينة قلقيلية pic.twitter.com/4RSRq20CI5 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 7, 2024

استشهاد مسنّ في دورا

واستشهد مسنّ فلسطيني اليوم الاثنين في بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية بعد أن ضربته قوة إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

إغلاق شامل

وقررت إسرائيل مساء أمس الأحد فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، الموافق للذكرى الأولى لهجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني كامل على الضفة الغربية، بحيث يتم إغلاق المعابر التي تربطها بإسرائيل، ويُمنع دخول العمال الفلسطينيين.

كما قرر الجيش تكثيف قواته في أنحاء الضفة الغربية وعلى الجبهات كافة، تحسبا لأي أحداث بالتزامن مع 7 أكتوبر الجاري، وفق الهيئة.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.