الضيف يعلن بدء الطوفان والسنوار يعد بمعركة كبرى.. المقاومة تبث أبرز مشاهد يوم 7 أكتوبر (فيديو)

بث إعلام المقاومة الفلسطينية عبر تليغرام مشاهد من إطلاق معركة “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ذكراها الأولى، وقال إن ذلك اليوم كان بداية التحرير ونهاية كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي صباح ذلك السبت، أعلنت حماس بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين. ويعد أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

إعلان بدء الطوفان

وأعادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بث تسجيل صوتي لقائد هيئة أركانها محمد الضيف “أبو خالد” معلنًا بدء الطوفان.

وقال الضيف حينها “نعلن بدء عملية طوفان الأقصى بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”. وأضاف أن هذه الضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال أول 20 دقيقة من العملية.

واعتبر الضيف أن “اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال الأخير على سطح الأرض”، وقال قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية للاعتداءات على المسجد الأقصى. آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”، داعيًا إلى “مشاركة كل الجبهات في الانخراط والالتحام في المعركة ضد الاحتلال”.

“عامٌ على إذلالكم وما زال طوفاننا يلتهمكم”

وبث إعلام المقاومة كذلك مشاهد لاقتحام مقاتليها لمستوطنات غلاف غزة مع بداية يوم 7 أكتوبر 2023، وقال إنها تجسّد “الانتصارات في زمن الخذلان”.

وتحت عنوان “عام على إذلالكم مضى.. وما زال طوفاننا يلتهمكم”، بث إعلام المقاومة لقطات أخرى ضمن معركة طوفان الأقصى، وإيقاع جنود إسرائيليين في كمائن الموت والأسْر.

“نتجهز لمعركة كبرى ستجعل الاحتلال بين خيارين”

وتحت وسم “طوفان نحو التحرير” الذي أطلقته حماس في الذكرى الأولى للطوفان، نشر إعلام المقاومة مقتطفات من خطابات رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار قبل بدء معركة السابع من أكتوبر.

وقال السنوار في كلمات آنذاك “من كان يتخيل أن مقاومة شعبنا التي تعمل وتبني في المستحيل والتي يحاصرها الأعداء والأقربون تستطيع أن تدك تل أبيب؟ وأقول لكم: والله إن ما خفي أعظم”.

وتابع “سنجعل الاحتلال أمام خيارين: إمام أن نرغمه بتطبيق القانون الدولي واحترام القرارات الدولية ونحقق إقامة دولة فلسطينية، أو أن نجعل هذا الاحتلال في حالة تناقض وتصادم مع الإرادة الدولية كلها”، وتوعّد بالتجهّز “لمعركة كبيرة” إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى.

بدروها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من اقتحام مقاتليها لعدد من المواقع العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة، تزامنًا مع ذكرى بدء معركة طوفان الأقصى.

ومساء ذلك اليوم ذاته، بدأ جيش الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة المحاصَر، خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد ونحو 97 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف.