المقاومة الفلسطينية تصعّد من عملياتها في ذكرى طوفان الأقصى (فيديو)

صعدت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من عملياتها في غزة بالتزامن مع توغل بري لجيش الاحتلال شمالي القطاع، وكذلك حلول الذكرى الأولى لاندلاع معركة طوفان الأقصى.

وبثت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لاستهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “RBG” في معسكر جباليا شمالي القطاع، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

وقال أحد المقاتلين قبل قذف الدبابة “يظن العدو أن معسكر جباليا خالي من الرجال والمقاومة، والآن نحن سنقوم بضرب آلية بقذائف الآر بي جي”.

وأعلنت شهداء الأقصى، في بيان مقتضب، أنها قصفت خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع “عاصف” عيار 122 ملم، كما أعلنت قصف تجمعات للاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون.

وقصفت شهداء الأقصى مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى عيار “107”.

وبالاشتراك مع فصائل المقاومة، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف المواقع العسكرية المهمة في محور “نتساريم” بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وصواريخ من نوع “أقصى 107” و “K132”.

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محور نتساريم بصاروخين من نوع “حاصب 111”.

ومجددًا أعلنت كتائب المجاهدين -التابعة لحركة المجاهدين- بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام و سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة، قصف جميع المواقع العسكرية المهمة في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، و صواريخ حاصب.

من جانبها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- قصف مقر تحكم وسيطرة لجيش الاحتلال في جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

أما قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين-، فشاركت هي الأخرى في عمليات اليوم، وقالت إنها بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفوا مواقع للاحتلال في محور “نتساريم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ من عيار 107 ملم.

وتأتي عمليات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اطلاق معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.