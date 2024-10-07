تونس.. إعلان فوز سعيد بفترة رئاسية ثانية بأكثر من 90% من الأصوات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز رئيس البلاد قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 90.69% من أصوات المشاركين.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن سعيد حصل على “2 مليون و438 ألفا و954 صوتا”، في حين حصل منافسه العياشي زمّال على “197 ألفا و551 صوتا”، 7.35%، فيما حصل زهير المغزاوي على “52 ألفا و903 صوتا”، 1.97%.

وذكر بو عسكر أن “عدد الناخبين في تونس وخارجها بلغ 2 مليون و808 ألفا و548 ناخبا”، بنسبة مشاركة 28.8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومن المنتظر الإعلان عن “النتائج النهائية” لهذا الاستحقاق الرئاسي إثر انقضاء فترة الطعون امام محكمتي الاستئناف والتعقيب التعديل الأخير على قانون الانتخابات.

وفي عام 2019، حصل سعيد على نحو 73% من الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 58%.

وتوجه المعارضة انتقادات شديدة لسعيّد، 66 عاما، وتتهمه بتصفية الحسابات مع خصومه وفرض الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين بعد حل البرلمان واحتكار السلطات وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.