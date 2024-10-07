“جئناكم بجحيم الموت”.. القسام توقع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بجباليا (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من عملياتها ضد قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

ونشرت القسام مشاهد قالت إنها لكمين محكم أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بمنزل في منطقة الحاووز التركي غربي معسكر جبالي، شمالي القطاع.

وكشفت المشاهد عن مراحل الكمين، حيث فخخ مقاتلو القسام المنزل بصاروخ “GBU” ووضعوه تحت الركام، كما كشفت المشاهد لحظة دخول الجنود الإسرائيليين للمنزل المفخخ.

وقال أحد مقاتلي الحزب، قبل أن يفجر المنزل المفخخ “جئناكم بجحيم الموت، مخيم جباليا حرام عليكم”.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام قنص جنديين إسرائيليين، الأول في مخيم البريج وسط القطاع، والآخر في منطقة “التوام” شمال مدينة غزة.

وفي منطقة “التوام” أيضًا، استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105”.

وتأتي العمليات بالتزامن مع ذكرى مرور عام على إطلاق معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها القسام ضد مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.