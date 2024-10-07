“جماجمكم ستُداس بوعيد رجال حماس”.. المقاومة تبث نشيد “صلاة النصر” في ذكرى الطوفان (شاهد)

بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو حصريًا لنشيد “صلاة النصر” في الذكرى السنوية الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” التي انطلقت قبل عام في 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت المقاومة الفيديو بصوت محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- معلنًا بدء عملية طوفان الأقصى “ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب”.

ثم جاءت كلمات النشيد قويّة لتعانق لحن الصمود بأصوات تجلجل في حماسة بنشيد “صلاة النصر”، قائلة:

أذِّن لصلاةِ النصرِ بأرضٍ ما عرفت ذلًّا.. بَقِيَتْ، صمدت، وأبت، ثبتت، هزمت محتّلًا موجٌ للحق أزالَ الوهم فكانت الطوفانُ.. أرسى بالثورة أنّ بمدّهِ يحيا الإنسانُ حطّمنا معاقِل نُخْبَتِهم بكتائبِ القسّام وخسفنا الأرضَ بعسكرِهم بقنابلٍ وحُسام فجماجمكُم ستُداس.. بوعيدِ رجالِ حماس.. بمقاومٍ ضرغام طَوْدٌ من عزمٍ ما وَهَنَ، رَحْلٌ لفداءٍ حطّ هُنا.. قد أقسم ربُّ الناسِ بهِ والطّورِ فزادَ وفاضَ سَنا إنّا جعلنا في صمودكِ آية، تُحكى فيلقى المجدُ دَرْبَ بداية.. والأُفْقُ عزٌّ من ترابكِ يبتدي، ومَداهُ ماءٌ يجري دون نهاية أنتِ فلسطينُ التي علّمتِنا، من شعبِكِ فنَّ الصمودِ.. يا غزّةَ الأحرارِ هل حدّثتِنا، عن سِرّك بأس الأسودِ عن أرضٍ تُطوى لهمُ إن ساروا.. مِن رَحِمها قد خرجوا وأغاروا.. عن قُدسِكِ ويومِها الموعودِ انهضي، ضَمِّدي بالنزيفِ جراحًا.. اصمُدي وارفضي أن تكُفِّي كِفاحا من تحت ركامِك قد خَفَقَ.. غضبٌ في كفّكِ وامتَشَق السلاحَ قاوِمِي واهزِمِي بالثباتِ رياحا.. وارسُمي بالدَمِ، بالرسوخِ صباحا نارٌ في الليلِ إذا جَنَّ صارِمُكِ البأس وقد سَنّّ الرِماحَ

وفي صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت حماس بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين. ويعد الطوفان أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.