حزب الله يضرب الجليل وحيفا وطبريا بوابل من صواريخ “فادي” واشتعال النيران شمالي إسرائيل (شاهد)

قالت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني سقطت على شمالي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا شمالي إسرائيل في الذكرى الأولى لـ”طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.

اشتعال النيران

وأظهرت لقطات متداولة سقوط صاروخ على موقف للسيارات في كفر فراديم بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، واشتعال النيران في عدد من المركبات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه بلدات الجليل الغربي.

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ “فادي 1”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخين سقطا على حيفا المطلة على ساحل البحر المتوسط وهي ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، بينما سقطت خمسة صواريخ على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وقالت الشرطة إن بعض المباني والممتلكات تضررت، كما وردت تقارير عن إصابات طفيفة، وتم نقل بعض الأشخاص إلى مستشفى قريب.

מטח לגליל המערבי: נפילה בכפר ורדים, נגרם נזק לרכוש – אין נפגעים@_Gitsis_ pic.twitter.com/G6STKyn6M5 — גלצ (@GLZRadio) October 7, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته قصفت أهدافا تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت، بما في ذلك وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية ومراكز قيادة ومواقع بنية تحتية إضافية.

وذكر الجيش أن الغارات الجوية استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في منطقة بيروت، ومواقع بنية تحتية ومركز قيادة ومنصة إطلاق في جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

كما أكد الجيش مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في جبهة لبنان.