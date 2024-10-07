دبلوماسي إيراني يهدد باستخدام أسلحة متطورة ضد إسرائيل وضرب قواعد أمريكية (فيديو)

حذر مجتبي فردوسي بور -الدبلوماسي بالخارجية الإيرانية- إسرائيل حال أقدمت على أي هجوم على إيران.

وقال مجتبي للجزيرة مباشر، الأحد، سنستخدم “أسلحة هجومية متطورة حال أقدمت إسرائيل على أي اعتداء علينا”.

واستبعد مجتبي أن تقدم إسرائيل على اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مستشهدا بخطاب صلاة الجمعة التي أمها خامنئي، إذ ألقى خطبتين وأقام الصلاة “وتأخر في خروجه من المسجد وسط حشد جماهيري غفير”.

وعن دور الولايات المتحدة واحتمالية قصف إسرائيل منشآت إيران النووية، قال “الولايات المتحدة أعلنت الفيتو ضد أي استهداف إسرائيلي لمنشآتنا النووية”، محذرًا الولايات المتحدة “على ألا تقع في خطأ إستراتيجي بمعاونة إسرائيل على استهداف إيران”.

دبلوماسي بالخارجية الإيرانية: قد نستهدف المصالح الأمريكية إذا شاركت إسرائيل في شن حرب على بلادنا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/z8K0IcG2LY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2024

وهدد مجتبي باستهداف المصالح الأمريكية في حال شاركت إسرائيل في شن أي ضربات على إيران، وأوضح “جماعة أنصار الله رغم قوتها المحدودة إلا أنها استهدفت ناقلات حربية أمريكية، إذا كانوا هم قادرون على استهداف على مصالح أمريكية مباشرة، فلا شك أن إيران قادرة على ذلك”.

ونفى مجتبي التقارير التي تحدثت عن انقطاع الاتصال بين إيران وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني جراء غارة إسرائيلية علي بيروت، مؤكدًا “قاآني حي يرزق ولا صحة لاستهدافه”.

دبلوماسي بالخارجية الإيرانية: إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس حي يرزق ولا صحة لاستهدافه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NFcZMOORCw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2024

والسبت، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستعد للهجوم على إيران، وأن الأمر سيكون “خطيرًا وكبيرًا”، ونقلت عن الجيش “نحن في قلب الاستعدادات ونتعامل معه معظم وقتنا. وسيكون لهذا عواقب على إيران، وعليهم أن يفهموا ذلك”.

وشنّت إيران، في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجومًا بعشرات الصواريخ الباليستية مستهدفة قواعد ومواقع عسكرية في مختلف أنحاء إسرائيل، وقالت إن ذلك ردّ على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله.