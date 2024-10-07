عام من حرب الإبادة.. ماذا فعل الاحتلال بمنظومة الصحة في قطاع غزة؟

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين بيانا بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال البيان إن الاحتلال الذي استهدف مقومات الصمود الغزي، وانتهك القوانين والأعراف الدولية عمد إلى تشديد ضرباته للمنظومة الصحية، استكمالا لما ألحقه الاحتلال بها طوال 18عاما من الحصار.

وأضاف “أمعن المحتل في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية وسلبهم عن سبق إصرار أبسط فرص للعلاج بإبقاء العديد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ضمن دائرة المعدلات الصفرية، وقطع الطريق أمام الإمدادات والتجهيزات الطبية، وأمام حركة خروج المرضى نحو المستشفيات التخصصية، ومنع دخول الوفود الطبية”.

وتابع البيان “لم يكتف الاحتلال بذلك بل سعرَ من جُرمه لتصبح الطواقم الطبية هدفا للقتل والاعتقال، والمؤسسات الصحية في مواجهة آلة الدمار والتخريب على نحوٍ غير مسبوق”.

إحصائيات

وأورد البيان عددا من الإحصائيات الخاصة بالقطاع الصحي في غزة بعد عام من طوفان الأقصى كالتالي:

بلغ عدد الشهداء 41909 شهداء، أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 97303 جرحى.

بلغ عدد شهداء القطاع الصحي 986 كادرا صحيا، 4 منهم استشهدوا داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا ضمن 312 معتقلا.

تم استهداف 65% من المؤسسات الصحية (الحكومية – الأهلية – الخاصة – وكالة الغوث – الدولية).

ما بقي من المؤسسات الصحية يعمل بشكل جزئي وبنسبة إشغال 300% خاصة أقسام العناية المركزة والحضانات.

انعدام مقومات الصحة العامة مع عدم توفير مياه صالحة للشرب وتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.

منع إدخال المنظفات الشخصية ومواد التعقيم؛ مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والأمراض الجلدية.

حرمان ما يزيد على مليوني شخص في قطاع غزة من تلقي الخدمات الصحية الأساسية.

حرمان 50000 امرأة حامل من تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأمومة.

12000 مريض سرطان ينهش المرض أجسامهم لا يتلقون العلاجات الأساسية حتى المسكنات.

فارق المئات من مرضى غسيل الكلى الحياة نتيجة عدم توفر رعاية صحية لهم وانعدام خدمات غسيل الكلى في كثير من المستشفيات.

وقف العدوان

وجددت وزارة الصحة في غزة في ختام البيان مطالبتها لكل أحرار العالم بوقف العدوان وآلة القتل، والسماح لآلاف الجرحى بمغادرة قطاع غزة نحو المستشفيات التخصصية لإجراء عمليات جراحية معقدة لهم بعد أن تفاقمت حالتهم الصحية جراء الممارسات العقابية بحقهم.

كما طالبت كافة الجهات ذات العلاقة بإيجاد آليات ضامنة لوصول الإمدادات الطبية إلى كافة المستشفيات دون قيود، والسماح بدخول الوفود الطبية، وتأمين الوصول إلى المرافق الطبية وحمايتها.