عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة (فيديو)

استشهد 50 فلسطينيا على الأقل، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في الذكرى الأولى لعملية “طوفان الأقصى”.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تمكن من “انتشال 18 مواطنا بين شهيد وجريح جراء قصف تجمعا للمواطنين أمام سوبرماركت أبو قمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وسقط 10 شهداء في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بعد استهدافه لمنطقة العلمي في شمال القطاع.

واستُشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم جباليا من البر، فيما قصفته مقاتلاته من الجو.

وتحاصر قوات الاحتلال مخيم جباليا للاجئين، وحاولت دباباته التوغل فيه من عدة محاور فيما تتصدى لها فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووسع الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في جباليا لتشمل بيت حانون وبيت لاهيا في الشمال.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي لشمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستُشهد شخص وأصيب 7 آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ منزلا لعائلة الدحدوح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي جنوبي القطاع، استُشهد فلسطيني بإطلاق نار من طائرة مسيرة شرقي رفح، كما أصيب آخرون في قصف منزل في منطقة خربة العدس شمالي رفح.