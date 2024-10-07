في ذكرى طوفان الأقصى.. أبو عبيدة يتوعد الاحتلال بمعركة طويلة (فيديو)
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قدرة الكتائب على الاستمرار في معركة طويلة الأمد مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة اليوم الأحد، في ذكرى مرور عام على معركة طوفان الأقصى “أسقطنا آلاف جنود العدو بين قتلى وجرحى، ودمرنا وأخرجنا عن الخدمة مئات الآليات العسكرية، والتحمنا معه بشكل مباشرة”.
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وأضاف “طورنا تكتيكاتنا وتشكيلاتنا القتالية وأساليب عملنا بشكل مستمر ومتواصل وغير متوقع من العدو، بما يتناسب مع الظروف الراهنة ويضمن نجاح قرارنا، وهو الاستمرار في المواجهة في معركة طويلة طالما أصر العدو على الاستمرار في الحرب”.
وأشار أبو عبيدة إلى أن عملية طوفان الأقصى جاءت كـ”ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيط العدو لضربة كبرى لفصائل المقاومة، وبعد أن وصل عدوانه على الأقٍصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وبعدما تغول في الاستيطان والتهويد والاعتداء على الأسرى وانتهاك كل المحرمات، بعد كل هذا كان القرار التاريخي ضد فرقة غزة وطوقها الاستيطاني المقيت الذي يجثم على قلوب أهلنا، ويرتكب ضدنا كل الجرائم التي عرفتها الأمم”.
وتابع “واليوم فإن ملخص الواقع في المنطقة بعد عام من طوقان الأقصى هو كالتالي؛ شعب فلسطيني أسطورة لن تضيع تضحياته سدى، جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتكبد العدو خسائر كبيرة وتفرض عليه التهجير وتغلق عليه المنافذ البحرية”.
وعن صفقة تبادل الأسرى، قال أبو عبيدة للإسرائيليين “كان باستطاعتكم أن تستعيدوا جميع أسراكم أحياء منذ عام، لو أن ذلك ناسب طموحات نتنياهو، وحرصنا منذ اليوم الأول على الحفاظ على الأسرى لدينا وحماية حياتهم، فلا يعقل أن نقصد قتلهم أو إيذاءهم، فهذا ليس من تعاليم ديننا الأعظم، وبالتالي ما حدث مع الأسرى الستة في رفح، ربما يتكرر مع آخرين طالما تعنت نتنياهو حكومته أمام صفقة التبادل”.
وأردف “بعد مقتل عدد كبير من أسرى العدو، فإن حالة الأسرى المتبقين المعنوية والصحية باتت في غاية الصعوبة، والمخاطر عليهم تزاد يومًا بعد يوم، مصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال، وهو أمر في غاية الجدية، ولا نستبعد إدخال ملفهم إلى نفق مظلم ومؤجل إلى أجل غير مسمى، ربما يكون 100 رون آراد”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة في ذكرى إطلاق عملية “طوفان الأقصى”:
- نحدثكم من غزة العصية الصامدة القاهرة بعد مرور عام على أكثر عملية كوماندوز احترافية هزت العدو وغيرت المنطقة.
- بعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب.
- عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.
- عام كامل ونحن نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما.
- على كافة محاور القتال وعلى امتداد غزة قتلنا واستهدفنا مئات الجنود ودمرنا آلياته ومركباته مع تطوير في التكتيات.
- على كافة محاور القتال وعلى امتداد غزة قتلنا واستهدفنا مئات الجنود ودمرنا آلياته ومركباته مع تطوير في التكتيكات.
- فرحة العدو بالاغتيالات فرحة قصيرة ولو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة منذ اغتيال عز الدين القسام قبل 90 عاما.
- لو كانت الاغتيالات نصرا لما كان طوفان الأقصى بعد 20 عاما على مقتل الشيخ ياسين وما كانت انتفاضة الضفة.
- ما يجري في الإقليم من عمليات إسناد مواقف مقدرة وعظيمة في نظر شعبنا.
- مستمرون في معركة استنزاف مكلفة للعدو.
- مواقف جبهات الإسناد لقضيتنا مقدرة من شعبنا ونقول لإخواننا في حزب الله نحن على ثقة في قدراتكم على هزيمة العدو وإنهاكه.
- نقول لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة.
- نبارك جهود جبهة الإسناد في اليمن ونثمن حراكهم الشعبي.
- ما يجري في الضفة يؤكد أن جرائم حرب العدو في غزة سياسة ممنهجة في كل مكان يتواجد فيه شعبنا.
- ما يجري في مخيمات الضفة الغربية يؤكد أن سياسة العدو هي قرار استراتيجي يطبقه في كل مكان بأرضنا.
- السلاح لا يواجه إلا بالسلاح ونحن أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة.
- نقول لعائلات الأسرى إنه كان يمكنكم تحرير جميع الأسرى أحياء منذ عام لو لا تعنت حكومة نتنياهو.
- مصير الأسرى مرهون بقرار من حكومة الاحتلال.
- نجدد تأكيدنا على أن القرار بشأن الأسرى يعود للمسؤولين عنهم في مناطق الاشتباك.
- ندعو إلى حملة تزيد من عزلة العدو ونطالب خبراء التكنولوجيا بشن أكبر هجوم سيبراني ضد.
- نقول لعلماء الأمة هل تنتظرون هدم المسجد الأقصى ونطالبهم بالانتقال من الإدانة اللفظية إلى بيان فريضة الجهاد ضد عدو الأمة.